بالصور.. وزير الثقافة يفتتح معرض "فنانو شمال سيناء في مواجهة الإرهاب"​

كتبت-نسمة فرج:

تصوير- محمود عبدالناصر:

افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، معرض "فنانو شمال سيناء في مواجهة الارهاب" ، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافي بقاعة "آدم حنين" بمركز الهناجر في دار الأوبرا، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 23 يوليو الجاري.

وشمل المعرض 70 عملًا فنيًّا من أعمال فناني شمال سيناء، والتي تعبر عن الحياة السيناوية بمختلف أوجهها، وتراث سيناء والطبيعة السيناوية المتفردة، والحياة اليومية هناك.

وقال وزير الثقافة، إن المعرض جاء ليؤكد أن سيناء قادرة على العطاء ومواجهة الإرهاب بالفن، موضحًا أن معظم الأعمال تعكس الحياة اليومية في سيناء.

وشارك في المعرض الفنان مصطفى بكير قوميسير عام المعرض، والفنانون: حسن إبراهيم، ومحمود الببلاوي، وأحمد راضي، وخليل الكراني، وحمدي بكير.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ولفيف من الفنانين التشكليين.