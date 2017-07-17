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فيديو- إصابة مصطفى البرغوثي في اشتباكات مع جنود إسرائيليين بالمسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

- إصابة مصطفى البرغوثي في اشتباكات مع جنود إسرائيليين بالمسجد الأقصى

11:28 م الإثنين 17 يوليه 2017

فيديو- إصابة مصطفى البرغوثي في اشتباكات مع جنود إسرائيليين بالمسجد الأقصى

مصطفى البرغوثي

(مصراوي):
أصيب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، برصاصة مطاطية، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة، الاثنين، وفقًا لـ"سبوتنيك".

واعتدت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالضرب على العشرات من المصلين الفلسطينيين.

ونشر موقع "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر البرغوثي بين جموع من المقدسيين عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

ووصل البرغوثي إلى ساحة باب الأسباط رغم الحواجز والقيود، وأدى صلاة الظهر مع المقدسيين المعتصمين في الساحة، الذين يتصدون للإجراءات الإسرائيلية ويرفضون المرور عبر البوابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال.

وقال مصطفى البرغوثي إن هذا القمع الإسرائيلي لن يكسر إرادة المقدسيين، داعيًا الفلسطينيين إلى إسناد أهل القدس والمرابطين فيها وعدم تركهم وحدهم في المعركة التي تتعلق بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وبمستقبل القدس.

وطالب البرغوثي الدول العربية والإسلامية بفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لردعها عن ممارساتها تجاه القدس والمسجد الأقصى.

ويواصل المصلون الفلسطينيون تأدية صلواتهم خارج باحات المسجد الأقصى، وذلك رفضا واحتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي فرضت عليهم، منذ يوم الأحد.

ونصبت السلطات الإسرائيلية بوابات إلكترونية أمام بوابات المسجد الأقصى وأمرت المصلين المرور من خلالها، فيما اعتبرها الفلسطينيون تقييدا لحرية العبادة.

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مصراوي Masrawy

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