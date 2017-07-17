وفد «النواب» ينهي زيارته لأهالي «الوراق» ويلتقي مصابي الشرطة

التحرير

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التقي وفد برلماني مكون من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونواب دائرة الوراق، بمصابي الشرطة خلال أحداث الاشتباكات التي وقعت أمس أثناء القيام بحملة إزالة، وذلك بمستشفى الشرطة بالعجوزة، للاطمئنان عليهم.

وجاءت زيارة الوفد البرلماني بعد انتهاء زيارته لجزيرة الوراق، لتفقد الأوضاع ولقاء الأهالي؛ للاستماع لمطالبهم، حيث ناشدوا نواب البرلمان بمساندتهم والدفاع عن أرضهم، مؤكدين في الوقت ذاته، أنهم لن يتنازلوا عن الأرض، وأنه علي الحكومة مراجعة موقفهم تجاه الجزيرة.

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وقال النائب سعد بدير، نائب دائرة الوراق وأوسيم، في تصريحات لـ«التحرير»، إن الوفد التقي مصابي الشرطة وعددهم 4 مصابين، للإطمئنان عليهم، والتأكيد كافة الأطراف محل اهتمام لنواب البرلمان، مقدماً تعازية في الوقت ذاته لأهالي قتيل الأحداث الذي توفي أمس.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التوازن بين الحق الإنسانى، والاجتماعى للأهالى بجزيرة الوراق، والحفاظ على ممتلكات الدولة وتطبيق القانون ضرورة مهمة. وأضاف السجبنى: «حق الأهالى على راسنا وإحنا جايين هنا بنية صافية عشان نحل الأزمة بشكل كامل، مع تأكيد حق الدولة».