أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وفد «النواب» ينهي زيارته لأهالي «الوراق» ويلتقي مصابي الشرطة

Google+ Print
وفد «النواب» ينهي زيارته لأهالي «الوراق» ويلتقي مصابي الشرطة وفد «النواب» ينهي زيارته لأهالي «الوراق» ويلتقي مصابي الشرطة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقي وفد برلماني مكون من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونواب دائرة الوراق، بمصابي الشرطة خلال أحداث الاشتباكات التي وقعت أمس أثناء القيام بحملة إزالة، وذلك بمستشفى الشرطة بالعجوزة، للاطمئنان عليهم.

وجاءت زيارة الوفد البرلماني بعد انتهاء زيارته لجزيرة الوراق، لتفقد الأوضاع ولقاء الأهالي؛ للاستماع لمطالبهم، حيث ناشدوا نواب البرلمان بمساندتهم والدفاع عن أرضهم، مؤكدين في الوقت ذاته، أنهم لن يتنازلوا عن الأرض، وأنه علي مراجعة موقفهم تجاه الجزيرة.

شاهد أيضا

وقال النائب سعد بدير، نائب دائرة الوراق وأوسيم، في تصريحات لـ«التحرير»، إن الوفد التقي مصابي الشرطة وعددهم 4 مصابين، للإطمئنان عليهم، والتأكيد كافة الأطراف محل اهتمام لنواب البرلمان، مقدماً تعازية في الوقت ذاته لأهالي قتيل الأحداث الذي توفي أمس.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التوازن بين الحق الإنسانى، والاجتماعى للأهالى بجزيرة الوراق، والحفاظ على ممتلكات الدولة وتطبيق القانون ضرورة مهمة. وأضاف السجبنى: «حق الأهالى على راسنا وإحنا جايين هنا بنية صافية عشان نحل الأزمة بشكل كامل، مع تأكيد حق الدولة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون