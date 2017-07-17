قائد في الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا

طهران - (أ ش أ):

هدد قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، الولايات المتحدة برد محفوف بالمخاطر على القوات الأمريكية في المنطقة، إذا صنفت واشنطن الحرس الثوري باعتباره منظمة إرهابية وفرضت عقوبات جديدة على بلاده.

وأورد موقع "سباه نيوز" الموقع الإخباري الرسمي للحرس الثوري، نقلاً عن رئيس هيئة الأركان محمد باقري قوله: "وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية قوله: "مساواة الحرس الثوري بالمنظمات الإرهابية وتطبيق عقوبات مماثلة عليه يشكل خطرًا كبيرًا على أمريكا وقواعدها وقواتها المنشورة في المنطقة".

وأكد مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا العام، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مقترحا قد يقود إلى احتمال تصنيف الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية.

وأيد مجلس الشيوخ الأمريكي، في منتصف يونيو الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى لا تتعلق بالاتفاق النووي الدولي الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى في عام 2015.

وينبغي أن يقر مجلس النواب التشريع الجديد وأن يصدق عليه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا.