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قائد في الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا

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مصراوي Masrawy

قائد في الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا

10:50 م الإثنين 17 يوليه 2017

قائد في الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا

قائد في الحرس الثوري الإيراني

طهران - (أ ش أ):

هدد قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، الولايات المتحدة برد محفوف بالمخاطر على القوات الأمريكية في المنطقة، إذا صنفت واشنطن الحرس الثوري باعتباره منظمة إرهابية وفرضت عقوبات جديدة على بلاده.

وأورد موقع "سباه نيوز" الموقع الإخباري الرسمي للحرس الثوري، نقلاً عن رئيس هيئة الأركان محمد باقري قوله: "وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية قوله: "مساواة الحرس الثوري بالمنظمات الإرهابية وتطبيق عقوبات مماثلة عليه يشكل خطرًا كبيرًا على أمريكا وقواعدها وقواتها المنشورة في المنطقة".

وأكد مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا العام، أن إدارة الرئيس دونالد تدرس مقترحا قد يقود إلى احتمال تصنيف الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية.

وأيد مجلس الشيوخ الأمريكي، في منتصف يونيو الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى لا تتعلق بالاتفاق النووي الدولي الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى في عام 2015.

وينبغي أن يقر مجلس النواب التشريع الجديد وأن يصدق عليه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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