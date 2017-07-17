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أنور قرقاش: قطر باتت مستعدة لمناقشة قائمة المطلوبين الـ59

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أنور قرقاش: قطر باتت مستعدة لمناقشة قائمة المطلوبين الـ59

10:46 م الإثنين 17 يوليو 2017

أنور قرقاش: قطر باتت مستعدة لمناقشة قائمة المطلوبين الـ59

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

أبوظبي - (د ب أ)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن قطر اصبحت على استعداد لمناقشة قائمة المطلوبين، مضيفا "أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة".

وفي تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية"، التي تبث من أبوظبي، قال قرقاش مساء اليوم الاثنين إن "الكثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية".

وتابع "قطر أصبحت على استعداد، الآن، لمناقشة قائمة المطلوبين التي تم نشرها مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "الرسائل القطرية للإدارة الأميركية تؤكد أن هناك إعادة محاسبة للعديد من الأشخاص الواردة أسمائهم في قائمة الـ59 المطلوبين".

وشدد قرقاش على أن "البيت الأبيض لديه موقف حاسم بشأن ضرورة وقف قطر دعمها وتمويلها للإرهاب"، وتابع: "ضغطنا هو ما أدى لتوقيع قطر على اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الإرهاب".

وقال الوزير الإماراتي " لابد لقطر أن تتعامل مع جذور المشكلة وتدرك أن علاقاتها مع دول المنطقة والسعودية أساسية"، مشيرا إلى أن "التصعيد القطري بجلب قوات تركية كان أمرا غير مبرر، ونطالب تركيا بالحياد والعقلانية".

وتابع "أرسلنا رسالة واضحة لقطر بضرورة وقف تقويض الأمن في المنطقة"، مؤكدا أنه من "الأفضل أن يكون الحل خليجيا وأن نجاح الدور الكويتي مرهون بوقف التعنت القطري".

يشار إلى أن والبحرين والإمارات ومصر، قد قطعت علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".

ونفت قطر هذا الاتهام ، ورفضت المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع واصفة إياهابـ"غيرالواقعة"وتهدف "للحد من سيادتها".

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