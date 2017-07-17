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البدري يمنح خماسي الأهلي راحة أسبوع

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البدري يمنح خماسي الأهلي راحة أسبوع البدري يمنح خماسي الأهلي راحة أسبوع

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

منح حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، الخماسي (شريف إكرامي - أحمد فتحي - عبد الله السعيد - علي معلول - حسام عاشور) راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع، بعد الفوز مساء اليوم على بثنائية نظيفة في المباراة الختامية بمشوار الدوري. 

وقرر البدري إراحة الخماسي، بعد مشاركتهم في أغلب مباريات الفريق المحلية والإفريقية هذا الموسم، بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفني في منحهم فترة راحة كافية قبل البطولة العربية، وكذلك مواجهتي الترجي في دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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أحرز وليد سليمان، هدف المارد الأحمر الأول، في الدقيقة 41 بعد تمريرة رأسية رائعة من النيجيري جونيور أجاي.

وفي الشوط الثاني تمكن «أجاي» من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بتمريرة سحرية من البديل عبد الله السعيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده 84 نقطة في المركز الأول، ونجح في إنهاء موسمه دون هزيمة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 66 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة.

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