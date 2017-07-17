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فيديو| أحمد موسى يدعو إلى انتخابات «شفافة» داخل الأهلي

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فيديو| أحمد موسى يدعو إلى انتخابات «شفافة» داخل الأهلي فيديو| أحمد موسى يدعو إلى انتخابات «شفافة» داخل الأهلي

التحرير

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دعا الإعلامي أحمد موسى إلى إجراء انتخابات شفافة داخل النادي الأهلي، مستنكرًا الانتقادات التي تعرض لها على فضائية القلعة الحمراء من اللاعب السابق شادي محمد، والمهندس عدلي القيعي، قائلا: «أنا دعمت قائمة محمود طاهر في انتخابات النادي، أين كنتم وقتها».

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج، «علي مسئوليتي» المذاع علي فضائية «صدي البلد»: «عايزين لائحة تنظم انتخابات النادي دون إقصاء شخص معين»، مشيرا إلى أنه يعمل لصالح النادي الذي يشجعه، ولا يعمل لأي شخص أو يهدف إلى مصلحة ما، وطالب بإعلان بنود اللائحة بالجمعية العمومية للنادي بشكل علني؛ حتى لا يحدث أي تلاعب. 

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واستطرد موسى: «مفيش صالح سليم تاني، افتحوا الباب أمام الجميع للترشح على رئاسة النادي، والدنيا كلها تعرف مين الخطيب اللي بيرعبكم، ده كفاية البطولات التي حصل عليها للنادي، كفاية اسمه». 

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التحرير

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