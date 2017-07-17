البدري: الفوز بالقمة تتويج لمجهود الفريق والإدارة

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قال حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إن مباراة الزمالك بطولة خاصة وتتويج لمجهود اللاعبين، والجهاز ومجلس إدارة النادي خلال الموسم الذي استطاع الأهلي أن يحسمه قبل نهايته بـ4 جولات.

وأوضح البدري، في تصريحاته عقب لقاء القمة، أنه قال للاعبين بين شوطي المباراة أن الزمالك سيندفع هجوميًا ويجب أن نستغل ذلك ونسجل الهدف الثاني وهو ماحدث بالفعل.

وعن رحيل حجازي، أكد المدير الفني للأهلي أنه ورئيس النادي رفضا احترافه إلا أن اللاعب أكد أنها آخر فرصة احتراف له وأنه يرغب في خوضها.

وعن مستقبل حسام غالي وعماد متعب، مع الفريق أكد البدري، أن كل الاخبار والاجتهادات الصحفية في هذا الأمر غير صحيحة والدليل أن غالي يشارك مع الفريق بشكل طبيعي.

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وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز وليد سليمان، هدف المارد الأحمر الأول، في الدقيقة 41 بعد تمريرة رأسية رائعة من النيجيري جونيور أجاي.

وفي الشوط الثاني تمكن «أجاي» من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بتمريرة سحرية من البديل عبد الله السعيد