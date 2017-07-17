سيد عبد الحفيظ: شخصية الأهلي سبب الفوز

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن شخصية النادي الأهلي، سبب الفوز دائمًا، مؤكدًا أن الفوز على الزمالك هو أفضل تتويج لموسم صعب وشاق على الجميع.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات له عقب المباراة، أن لقاء القمة بطولة خاصة دائمًا ما يسعى الأهلي للتتويج بها حتى وإن كانت نتيجتها غير مؤثرة في مشوار البطولة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين يعملون للتتويج بكل البطولات من أجل إسعاد جماهير النادي في كل مكان.

وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

شاهد أيضا

أحرز وليد سليمان، هدف المارد الأحمر الأول، في الدقيقة 41 بعد تمريرة رأسية رائعة من النيجيري جونيور أجاي.

وفي الشوط الثاني تمكن «أجاي» من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بتمريرة سحرية من البديل عبد الله السعيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده 84 نقطة في المركز الأول، ونجح في إنهاء موسمه دون هزيمة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 66 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة.