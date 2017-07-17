أزمة بين باسم مرسي وحسام غالي بعد سب الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وقعت أزمة حادة بين باسم مرسي مهاجم الزمالك وحسام غالي قائد النادي الأهلي عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين اليوم -الاثنين- على ملعب برج العرب في ختام مباريات الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين دون رد.

وبدأت الأزمة عقب إطلاق حكم المباراة صافرته وتوجه اللاعبين لغرف خلع الملابس، حيث قامت عدد من جماهير الأهلي المتواجدة بمهاجمة لاعب الزمالك وسبه وقام اللاعب بالرد عليهم ودخل إلى الممر الواصل إلى غرف الفريقين وواصل سبه للجماهير والنادي الأهلي في تواجد غالي، وقام الأخير بخلع قميصه متوجهًا إلى مهاجم الزمالك تمهيدًا للاشتباك معه، قبل أن يتدخل المتواجدين للفصل بين اللاعبين وإدخال باسم إلى غرفة الزمالك.

شاهد أيضا

يُذكر أنه قبل بداية المباراة دخل ثنائي الزمالك باسم مرسي ومحمود عبد الرحيم «جنش» في مشادة كلامية مع أحد جماهير الأهلي المتواجدين بعد أن قام المشجع بتوجيه وابل من السباب للاعبي الزمالك، مما دفع باسم وجنش للدخول في مشادة مع هذا المشجع وقامت قوات الأمن المتواجدة لتأمين المباراة بإلقاء القبض على المشجع وإخراجه خارج الملعب.