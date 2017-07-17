صور| الأهلي يقهر الزمالك المستسلم.. ويُنهي الدوري دون هزيمة

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حسم النادي الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز وليد سليمان، هدف المارد الأحمر الأول، في الدقيقة 41 بعد تمريرة رأسية رائعة من النيجيري جونيور أجاي.

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وفي الشوط الثاني تمكن «أجاي» من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بتمريرة سحرية من البديل عبد الله السعيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده 84 نقطة في المركز الأول، ونجح في إنهاء موسمه دون هزيمة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 66 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة.