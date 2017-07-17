نائبة رئيس الأرجنتين: اخترنا مصر لتكون بلدًا مهمًا لاقتصادنا

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قالت مارتا جابريلا ميتشيتي، نائبة الرئيس الأرجنتيني، إن بلادها اختارت مصر لتكون بلدًا استراتيجيا ومهما بالنسبة لاقتصادها الوطني، معقبة: "سنعمل بقوة وبطريقة مكثفة في دعم الشراكة، لتحقيق الاستفادة بين البلدين".

وأشارت، خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصري الأرجنتني، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إلى أن خلال العام ونصف الأخير، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتغيير مسار اقتصاد الأرجنتين، خاصة في الإطار التأسيسي.

وأضافت ميتشيتي: "قررنا القيام بقفزة مهمة، كما ونوعا، وسنعمل على إرساء مبادئ الشفافية ومحاولة القضاء على الفساد، الذي يؤدي إلى مشاكل خطيرة لأفراد المجتمع، كما سنحارب مشاكل الفقر"، مشيرة إلى أن 30% من مواطني بلادها يقعون تحت خط الفقر، نتيجة للسياسات الخاطئة التى استخدمت لإدارة موارد البلاد.

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وأكملت: "نركز على محاربة الجريمة المنظمة، فبلادنا عانت خلال التسعينيات من عمليات إرهابية".

ومن جانبه، قال إدواردو أنطونيو، سفير الأرجنتين بالقاهرة، إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمتد لأكثر من 70 عاما، موضحًا أن هذه العلاقات التاريخية تخلق فرصا ضخمة لتعزيز التعاون التجارى والاستثماري بين البلدين، خاصة بعد الموافقة على اتفاقية الميركسور، ودخولها حيز النفاذ، كما أن زيارة نائبة الرئيس الأرجنتينى الحالية للقاهرة تعكس اهتمام الحكومة الأرجنتينية بتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.