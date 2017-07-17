فيديو| رسلان: خطة قومية لتجديد «السكك الحديدية»

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قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الشركة المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، إن هناك خطة قومية لتجديد البنية الأساسية لهيئة السكك الحديدية، إذ سيتم تجديد 14 كيلومترًا من القضبان شهريًا، موضحًا أنه بعد وصول المعدات الجديدة، سيتم تجديد 1200 كيلو متر من السكك الحديد، خلال عامين فقط.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، أن التجديد سيكون بشكل شامل، من حيث تغيير قضبان الحديد، وتركيب أحدث القضبان والشبكات المستخدمة في دول العالم، مستطردًا: «التجديد بيبقى صيانة كاملة من كل النواحي».

وأوضح رسلان أن التجديد سيشمل العربات، ولكن بعد الانتهاء من تطوير البنية الأساسية، إذ سيتم تحديث أسطول العربات والجرارات، مما سيسهم في تعظيم دور الهيئة، بنقل البضائع عبر السكك الحديدية؛ لتخفيف الأعباء على الطرق.