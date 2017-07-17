«الأوقاف»: لا صحة لإقحام المساجد في «أحداث الوراق»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن كل ما أشيع عن استخدام المساجد في أحداث الوراق أو إقحامها في المشكلة أمر عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أنه تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك، وأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن، وأنه بالمتابعة والتحقيق تم التأكد من عدم استخدام المساجد مطلقًا في أحداث الوراق.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، أن وزارة الأوقاف ليس لها علاقة بما حدث في جزيرة الوراق، ولم يتم استخدام المساجد أو مكبرات الصوت بها في إثارة الفوضى أو تحريض الناس على قوات الأمن، حيث إن للمساجد حرمة خصوصا في تلك الأمور.

شاهد أيضا

ويذكر أن جزيرة الوراق، شهدت أمس اشتباكات بين أهالي وقوات الأمن، على خلفية تنفيذ حلمة إزالة لعدة مبان، وأسفرت الأحداث عن مقتل مواطن وإصابة العشرات، إضافة إلى القبض على 10 آخرين.