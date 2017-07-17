أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الأوقاف»: لا صحة لإقحام المساجد في «أحداث الوراق»

Google+ Print
«الأوقاف»: لا صحة لإقحام المساجد في «أحداث الوراق» «الأوقاف»: لا صحة لإقحام المساجد في «أحداث الوراق»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن كل ما أشيع عن استخدام المساجد في أحداث الوراق أو إقحامها في المشكلة أمر عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أنه تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك، وأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن، وأنه بالمتابعة والتحقيق تم التأكد من عدم استخدام المساجد مطلقًا في أحداث الوراق.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، أن وزارة الأوقاف ليس لها علاقة بما حدث في جزيرة الوراق، ولم يتم استخدام المساجد أو مكبرات الصوت بها في إثارة الفوضى أو تحريض الناس على قوات الأمن، حيث إن للمساجد حرمة خصوصا في تلك الأمور.

شاهد أيضا

ويذكر أن جزيرة الوراق، شهدت أمس اشتباكات بين أهالي وقوات الأمن، على خلفية تنفيذ حلمة إزالة لعدة مبان، وأسفرت الأحداث عن مقتل مواطن وإصابة العشرات، إضافة إلى القبض على 10 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)