المصريين الأحرار: سنقدم أكثر من 10 قوانين فى دور الانعقاد الثالث

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يعقد حزب المصريين الأحرار، اجتماعاً خلال الأيام المقبلة بحضور رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، والأمين العام الإعلامي نصر قفاص، ورؤساء اللجان النوعية، استعداداً لوضع الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والذي سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

وقال علاء عابد، رئيس الجزب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه الأجندة التشريعية الخاصة بالحزب فى دور الانعقاد الثالث تضمنت أكثر من 10 قوانين ما بين قوانين اقتصادية، ونقابية، بالإضافة إلي قوانين أخري خاصة بالمرأة والشباب.

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ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، إلى أنه خلال دور الانعقاد الثانى تقدم الحزب بمجموعة من مشروعات القوانين، أبرزها: «مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية»، والذى أعده الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، والذى تمت الموافقة عليه من البرلمان رسميًا، كما تقدم الحزب بعدد من المشروعات الأخرى التى مازالت قيد الدراسة والمناقشة، من ضمنها «قانون التنظيمات النقابية والعمالية» الذى تقدم به رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، كما تقدم النائب محمد الكومى بـ3 مشروعات قوانين مختلفة، «مشروع قانون إعدام المغتصبين، مشروع قانون الرعاية اللاحقة، ومشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان»، وتقدم النائب رياض عبد الستار بمشروع قانون «ابنى بلدك».