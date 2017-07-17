أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

المصريين الأحرار: سنقدم أكثر من 10 قوانين فى دور الانعقاد الثالث

Google+ Print
المصريين الأحرار: سنقدم أكثر من 10 قوانين فى دور الانعقاد الثالث المصريين الأحرار: سنقدم أكثر من 10 قوانين فى دور الانعقاد الثالث

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعقد حزب المصريين الأحرار، اجتماعاً خلال الأيام المقبلة بحضور رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، والأمين العام الإعلامي نصر قفاص، ورؤساء اللجان النوعية، استعداداً لوضع الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والذي سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

وقال علاء عابد، رئيس الجزب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه الأجندة التشريعية الخاصة بالحزب فى دور الانعقاد الثالث تضمنت أكثر من 10 قوانين ما بين قوانين اقتصادية، ونقابية، بالإضافة إلي قوانين أخري خاصة بالمرأة والشباب.

شاهد أيضا

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، إلى أنه خلال دور الانعقاد الثانى تقدم الحزب بمجموعة من مشروعات القوانين، أبرزها: «مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية»، والذى أعده الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، والذى تمت الموافقة عليه من البرلمان رسميًا، كما تقدم الحزب بعدد من المشروعات الأخرى التى مازالت قيد الدراسة والمناقشة، من ضمنها «قانون التنظيمات النقابية والعمالية» الذى تقدم به رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، كما تقدم النائب محمد الكومى بـ3 مشروعات قوانين مختلفة، «مشروع قانون إعدام المغتصبين، مشروع قانون الرعاية اللاحقة، ومشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان»، وتقدم النائب رياض عبد الستار بمشروع قانون «ابنى بلدك».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)