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فيديو| أماني الخياط: مشهد «الوراق» صُنع لـ«التسخين» بين الشعب والشرطة

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فيديو| أماني الخياط: مشهد «الوراق» صُنع لـ«التسخين» بين الشعب والشرطة فيديو| أماني الخياط: مشهد «الوراق» صُنع لـ«التسخين» بين الشعب والشرطة

التحرير

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 قالت الإعلامية أماني الخياط إن مشهد إزالة التعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق صُنع لـ"التسخين" بين الشعب والشرطة.

وأضافت الخياط، خلال برنامج «بين السطور»، المذاع على قناة «أون إي»: «هما ليه بيتكلموا عن الشرطة، أداة إنفاذ القانون، هو إحنا بنرجع حكاية 25 يناير وكأننا لم نتعلم الدرس ليه؟ الشرطة جهاز تنفيذ للقانون، يعني هي متقدرش تروح من غير قرارات اتخذت صلاحية التنفيذ من جهة قضائية».

وتابعت: «الخصومة المفروض تكون مع وزارات الري والزراعة لا الداخلية.. ومن يهاحمون الشرطة بسبب تنفيذها للقانون على الجزيرة يخدمون أجندة الإخوان بامتياز».

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وأعلنت وزارة الداخلية في بيان عن إصابة 31 من رجال الشرطة جراء الاشتباكات من بينهم مساعد مدير أمن المحافظة.
وأوضحت الوزارة أنه «في إطار الحملة التي تقوم بها الدولة لإزالة كل أنواع التعديات على أملاك الدولة بالجزيرة، تجمهر عدد من الأهالي لمقاومة قوات الأمن وأطلقوا طلقات الخرطوش والحجارة ما أسفر عن وقوع المصابين».

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأهالي بعد تفريقهم واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين.

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التحرير

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