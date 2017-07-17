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نقيب المحامين يطالب باستراتيجية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

نقيب المحامين يطالب باستراتيجية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب

10:28 م الإثنين 17 يوليه 2017

نقيب المحامين يطالب باستراتيجية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب

سامح عاشور نقيب المحامين

كتبت - هاجر حسني:

استنكر سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، استهداف عناصر إرهابية اليوم الاثنين، مدرعتين تابعتين لقوات الأمن بالعريش، مما أسفر عن استشهاد ٤ جنود وإصابة أخرين.

وأكد عاشور في بيان له، الاثنين، أن الشعب المصري بأكمله وفي القلب منه نقابة المحامين يقف صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة والشرطة في وجه الإرهاب الغاشم الذي يهدف إلى تقويض دور الدولة، ونشر الخوف في نفوس المواطنين.

وطالب عاشور، الدول العربية بالتعاون سويًا لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية والقضاء عليها من جذورها نظرا لما تمثله من خطر على الأمن القومي العربي، منوها إلى أن الخطوات التي اتخذتها بالتعاون مع المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة، والبحرين خلال الفترة الماضية مقدمة لذلك.

كما أعرب عاشور عن تعازيه الحارة لأهالي الشهداء داعيا لهم بالرحمة والمغفرة ولزويهم بالصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.

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