محافظ الدقهلية يوافق على التحاق حاملات الشهادة الإعدادية بمدارس التمريض

الدقهلية - رامي القناوي:

وافق محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الإثنين، على فتح باب القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية (بنات)، للالتحاق بمدارس التمريض في نطاق المحافظة.

جاءت موافقة المحافظ عقب إطلاعه على تقرير الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، بشأن التعليم الفني الصحي.

وفي السياق، شدد المحافظ على أهمية الالتزام بكل الشروط وقواعد القبول للدفعة الجديدة بمدارس التمريض، وتنفيذ التعليمات الواردة من وزارة الصحة طبقًا للائحة الخاصة بمدارس التمريض رقم 630 لسنة 2011.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة إلى اتخاذ الإجراءات المالية والقانونية والإدارية والالتزام التام بقرار وزيري الصحة والتعليم بشأن إعادة تنظيم الدراسة بمدارس الثانوية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان تحقيقًا لتكافؤ الفرص والشفافية التامة.

من جهته، أوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن مدة الدراسة بتلك المدارس خمس سنوات، مشيرًا إلى شرط أن تحصل المتقدمة على الشهادة الإعدادية لعام 2016/ 2017 وأن يكون القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، مشيرًا إلى أن عدد الفصل الواحد يتراوح بين 25-35 طالبة.