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ولي عهد أبوظبي والبشير يبحثان مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

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مصراوي Masrawy

ولي عهد أبوظبي والبشير يبحثان مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

10:26 م الإثنين 17 يوليو 2017

ولي عهد أبوظبي والبشير يبحثان مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

ولي عهد أبوظبي والبشير

أبوظبي - (د ب أ)

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوداني عمر البشير "سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها ومنابر دعمها".

واستقبل بن زايد الرئيس السوداني في أبوظبي اليوم الاثنين، وتم خلال اللقاء "استعراض مجمل القضايا التي تهم البلدين وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها التطرف والإرهاب والتدخلات الإقليمية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض عملية البناء والتنمية".

كما تم "مناقشة أنجع سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها ومنابر دعمها".

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين وتعاونهما في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والسبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون لآفاق أوسع وأرحب".

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