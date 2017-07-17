150 جهاز كمبيوتر لتنسيق طلاب الثانوية بجامعة المنيا (صور)

المنيا ـ ريمون الراوي:

تستقبل معامل جامعة المنيا طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام لتسجيل رغباتهم على مدار مراحل التنسيق المختلفة، ولمدة خمسة أيام، بفرع مكتب التنسيق الرئيسي بمقر الجامعة.

من جانبه، أوضح رئيس الجامعة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد أن الجامعة خصصت لإجراء أعمال التنسيق الإليكتروني ثلاثة معامل بمدينة الطلاب بالإخصاص، ومعمل كلية دار العلوم، وكلية التربية الرياضية داخل الحرم الجامعي، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وإلى الرابعة عصرًا، مشيراً إلى أن هذه المعامل تحوي 150 جهاز كمبيوتر، متصلة جميعها بشبكات الإنترنت.

وأضاف الدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن فرع مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعة يقدم خدماته الإرشادية للطلاب بالمجان، كما أنه يقوم بحل المشاكل والأخطاء في بيانات الطلاب وأرقامهم السرية، بالإضاقة إلى إرشادهم إلى كيفية تقديم رغباتهم للالتحاق بالكليات الراغبين بها.​