نائبة بـ«صحة البرلمان» تطالب بإعادة تسعير أدوية «الأمراض المزمنة»

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قالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أزمة نقص المحاليل والأدوية تستلزم بعض الإجراءات لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين، مشددة علي ضرورة إعادة فتح مصانع إنتاج المحاليل الطبية لتوفيرها بالأسواق للمرضى، وإعمال الرقابة والتفتيش بصورة دورية.

وطالبت النائبة في تصريحات لها اليوم، بتنفيذ مقترح لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فيما يتعلق بإعادة تسعير دواء الأمراض المزمنة، من خلال لجنة تسعير تمثل الحكومة، وممثلي شركات صناعة الدواء «القابضة»، والنقابة، وممثلاً عن الجمهور متلقي الخدمة.

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وتابعت: «تسعير الأدوية مجدداً من خلال لجنة محايدة ليست صاحبة مصلحة، سيؤدي لخفض أسعار الدواء المبالغ فيها وزيادة أدوية خرى، فالتسعير يضع في الاعتبار أسعار المواد الخام والتكاليف كاملة وهامش الربح». واقترحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، علي شركات الأدوية بتخصيص 5% من أصل الفائدة المضافة علي أسعار الدواء، والمحددة بـ20%، لصالح العلاج علي نفقة الدولة، والذي تنفق عليه الدولة نحو 8 مليارات جنية.