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LTC تفتح تحقيقًا عاجلاً في واقعة "مذيعة الهيروين"

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مصراوي Masrawy

LTC تفتح تحقيقًا عاجلاً في واقعة "مذيعة الهيروين"

09:32 م الإثنين 17 يوليو 2017

مذيعة الهيروين

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال خالد الغنيمي، المدير التنفيذي لقناة "LTC"، إن القناة فتحت تحقيق في واقعة المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج "المشاغبة" التي تتحدث فيها عن الإدمان باستخراج كيس يحمل مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء.

وأضاف خالد، في تصريح لـ"مصراوي"، الاثنين، أن لجنة التحقيق المكلفة من القناة سوف تصدر نتيجة التحقيق غدًا قبل موعد الحلقة المقرر إذاعتها الساعة 11 مساء، وعليه سوف نتخذ القرار خاصة أن المذيغة أعلنت خلال الحلقة عن أن المشهد تمثيلي -وفق قوله.

وتساءل المدير التنفيذي لقناة "LTC"، عن قرار نقابة الإعلامين قائلا: "هل يجوز وقف البرنامج قبل إجراء تحقيق في الواقعة؟، مضيفًا: "أنه علم أن المذيعة سوف تمثل في تحقيق بالنقابة لكنه لم تخطر بالموعد، كما أن القناة لم تخاطب رسميًا من نقابة الإعلامين بوقف البرنامج".

وصرح حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين أن النقابة رصدت التجاوز الذي قامت به المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج "المشاغبة" على فضائية " LTC "، حيث قامت خلال إحدى الحلقات التي تتحدث فيها عن الإدمان باستخراج كيس يحمل مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء قائلة: "أنا وعدت المتصل إني هشم هيروين على الهواء واديني وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي"، ما يُعد خروجاً صارخاً عن المعايير المهنية و الاخلاقية.

وأكد الكنيسي في بيان له اليوم الإثنين، أن وأضاف الكنيسي أن النقابة ستتصدى بكل قوة لمثل هذه الأخطاء، لضبط المشهد الإعلامى الذي ينزلق إلى تجاوزات يدفع المجتمع المصرى ثمنها غالياً.​

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مصراوي Masrawy

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