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نائبة رئيس الأرجنتين: مصر شريكا استراتيجيا لتنمية اقتصادنا

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مصراوي Masrawy

نائبة رئيس الأرجنتين: شريكا استراتيجيا لتنمية اقتصادنا

09:28 م الإثنين 17 يوليو 2017

نائبة رئيس الأرجنتين: مصر شريكا استراتيجيا لتنمية اقتصادنا

نائبة رئيس الأرجنتين

القاهرة- (أ ش أ):

قالت مارتا جابريلا ميتشيتي، نائبة الرئيس الارجنتيني، إن "مصر بلدًا استراتيجيا مهما بالنسبة لاقتصادنا وتنميتنا، وسنعمل بقوة وبشكل مكثفة لتحقيق استفادة بين البلدين".

وأضافت مارتا، خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصري الأرجنتيني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن خلال العام ونصف الأخير قمنا باتخاذ العديد من الإجراءات لتغيير مسار بلادنا خاصة في الإطار التأسيسي فى الأرجنتين.

وتابعت ميتشيتي: "قررنا القيام بقفزة مهمة كما ونوعا وسنعمل على وضع مبادئ الشفافية ومحاولة القضاء على الفساد والذي يؤدي إلى مشاكل خطيرة لأفراد المجتمع، كما سنعمل على محاربة مشاكل الفقر"، مشيرة إلى أن 30 % من مواطني بلادها يقعون تحت خط الفقر نتيجة للسياسات الخاطئة التى استخدمت لإدارة موارد البلاد.

وأشارت إلى التركيز على محاربة الجريمة المنظمة، لافتة إلى أن بلادها عانت خلال التسعينيات من عمليتين ارهابيتين.

من جانبه، قال إدواردو أنطونيو سفير الأرجنتين بالقاهرة أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمتد لأكثر من 70 عاما، مشيرا إلى أن هذه العلاقات التاريخية تخلق فرصا ضخمة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خاصة بعد الموافقة على اتفاقية "الميركسور" ودخولها حيز النفاذ.

وأضاف أن زيارة نائبة الرئيس الأرجنتيني الحالية للقاهرة تعكس اهتمام الأرجنتينية بتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة

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Asha

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