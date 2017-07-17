عمدة لندن: لا أثق في أن بسط السجادة الحمراء لترامب سيكون "لائقًا"

واشنطن - (أ ش أ):

قال عمدة لندن، صادق خان، إنه غير واثق ما إذا كان بسط السجادة الحمراء للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شيئا "لائقًا".

وأضاف خان - في تصريحات متلفزة نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه في ظل رفض العديد من البريطانيين لسياسات ترامب، فهو غير واثق إذا كان بسط السجادة الحمراء لترامب أمرًا لائقًا بالنسبة للحكومة البريطانية، موضحًا أن الزيارات الرسمية تختلف عن الزيارة العادية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يقوم ترامب بزيارة رسمية لبريطانيا العام القادم.

وطالب خان حكومة بريطانيا مسبقًا بإلغاء الزيارة الرسمية لترامب، وأبدى رأيه المناهض تجاه قانون حظر سفر مواطني ست دول عربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أنه بعد وقوع هجوم استهدف لندن في بداية هذا العام، هاجم ترامب عمدة لندن عندما أعلن خان أنه لا يوجد سبب للقلق بشأن التواجد المتزايد للشرطة في لندن.