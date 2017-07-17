بالصور.. ​"الحضارة" يستقبل 453 قطعة أثرية من المتحف المصري

كتبت- نسمة فرج:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الاثنين، ٤٥٣ قطعة أثرية من مجموعة حفائر عزبة الوالده الموجودة بمخازن المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار خطة وزارة الآثار لنقل القطع الأثرية من المتاحف المصرية ومخازن المواقع الأثرية تمهيداً لافتتاح المرحلة الثانية للمتحف.

وأوضح المهندس محروس سعيد، المشرف العام علي المتحف القومي للحضارة المصرية، حسب البيان الصادر، أن تلك القطع تم أكتشافها ضمن مجموعة أخري بواسطة الأثري زكي سعد الذي كان يعمل مديراً للحفائر الملكية بين عامي ١٩٤٢- ١٩٥٤ في منطقة عزبة الوالده بحلوان، حيث بلغ عدد القطع المكتشفة آنذاك أكثر من ٨٠٠٠ قطعه يرجع أغلبها للعصر المبكر (الأسرتين الأولي والثانية).

وأضاف محروس، أن المجموعة التي تم نقلها الْيَوْمَ تضم عدد من الأواني الفخارية والحجرية ومجموعة من اللوحات الجنائزية والتوابيت الفخارية ؛ كما أنها ستخضع داخل المتحف لأعمال الترميم الأولي والتعقيم والتوثيق لها.

يذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية قد افتتح جزئيا في شهر فبراير الماضي، حيث تم افتتاح قاعة للعرض المؤقت يعرض فيها تاريخ تطوير ٤ صناعات منذ عصر ما قبل الأسرات و حتي العصر الحديث. و هذة الصناعات هي صناعة الفخار والنسيج والتجارة والمصاغ.

ومن المقرر أن يضم المتحف عدد من القطع الاثرية التي توضح تاريخ الحضارة المصري عبر العصور والحقب التاريخية المختلفة منذ بداية عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر الحديث، كما ستشمل علي عدد من المواضيع منها النيل، الكتابة، المعتقدات الدينيه، الدولة والمجتمع، الثقافة المادية، وفجر الحضارة ويتميز المتحف بوجود شاشات عرض تسمح للزائر التعرف علي العاصمة القديمة والأماكن المحيطة بها.​ِ