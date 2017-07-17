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وزير الصحة: السيسي سيفتتح مستشفى النجيلة بمطروح.. وتشغيلها التجريبي غدًا

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: سيفتتح مستشفى النجيلة بمطروح.. وتشغيلها التجريبي غدًا

09:11 م الإثنين 17 يوليو 2017

وزير الصحة: السيسي سيفتتح مستشفى النجيلة بمطروح.. وتشغيلها التجريبي غدًا

الدكتور أحمد عماد الدين

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، أن مستشفى النجيلة المركزي بمرسى مطروح، تقع في إحدى الأماكن التي كانت محرومة من الخدمات الصحية، وأن عملية تطوريها وغيرها من المستشفيات بالمحافظة تمت حسب الكود العالمي، ومن خلال أحد أجهزة القوات المسلحة المتخصصة، وتم تجهيزها على أحدث مستوى.

وأضاف الوزير- خلال مؤتمر صحفي مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، على هامش تفقدهما مستشفى النجيلة، اليوم الاثنين - أنه تم تفقد المستشفى تمهيدا لافتتاحها، من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وسيتم تشغيلها تجريبيا بداية من الغد.

وقال: "نجني ثمار عمل دام عام ونصف من العمل، حيث تم افتتاح 9 مستشفيات، وسيتم افتتاح 7 أخريات قريبا، ضمن مشروع تطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية؛ لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري".. موضحا أن الوزارة تقدم خدماتها أيضا للمرضي القادمين من ليبيا.

واختتم الوزير قائلا: "المستشفى تضم الكوادر الطبية اللازمة، حيث تضم نحو 79 طبيبا و57 ممرضة، كما تم التعاقد مع كلية طب إسكندرية لتوفير الكوادر الطبية اللازمة".

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