وزير الآثار: استئناف العمل بمشروع إحياء طريق الكباش خلال أيام

الأقصر- (أ ش أ):

قال وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور خالد العناني، إن المشروع القومي لكشف وإحياء طريق الكباش بالأقصر، سيتم استئناف العمل به خلال أيام وسيتم الانتهاء منه خلال عام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه تم الاتفاق على كل شيء مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الشق الهندسي بالمشروع تقترب تكلفته من 250 مليون جنيه، بعيدا عن شقي المرافق والتعويضات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها الوزير، في طريق الكباش بوسط مدينة الأقصر، يرافقه المحافظ محمد بدر وعددا من قيادات وزارة الآثار، لمتابعة الموقف النهائي لطريق الكباش قبل استئناف العمل به.

وأضاف الوزير أن الحكومة بصدد توفير التمويل اللازم، لتعويض أهالي منطقة نجع أبو عصبة بالكرنك عن إزالة منازلهم وإقامة منازل في منطقة أخرى، وفقا لقانون المنفعة العامة.

يذكر أن طريق الكباش هو طريق الاحتفالات وهو طريق بين معبدي الكرنك و الأقصر لتمجيد الآلهة آمون و موت و خنسو، و يبلغ طوله 2.700 كم ويحتوي على 1200 تمثال لابي الهول بجسم أسد و رأس آدمي ، وقد بدأ بناء هذا الطريق كان في عصر الملك أمنحتب الثالث وانتهى في عصر نكتانبو الأول حيث ساهم في بناءه 8 ملوك.