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"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج المشاغبة حلقتين

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج المشاغبة حلقتين

08:52 م الإثنين 17 يوليو 2017

مكرم محمد أحمد

كتبت - هاجر حسني:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بتوجيه إنذار لقناة L . T . C، لوقوع تجاوز مهني في برنامج "المشاغبة" ووقف البرنامج لمدة حلقتين.

كما قرر المجلس، إحالة مذيعة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معها في المخالفة.

كما أصدر المجلس، قراراً بتشكيل لجنة قيم لبحث آداء وسائل الإعلام المختلفة من حيث المحتوى والمظهر والآداء الصارخ الذي يخرج أحياناً عن حدود اللياقة.

وأوضح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أنه في حال المخالفة سوف يتم توقيع العقوبات التي تبدأ من خطابات التنبيه أو اللوم إلى الوقف لمدد زمنية حسب طبيعة المخالفة، وذلك طبقاً للقانون 92.

وأضاف رئيس المجلس أنه سيتم تشكيل اللجنه مـــــن كل من عبد الفتاح الجبالي، ومحمد العمري، وكيلي المجلس، والمستشار محمد لطفي عضو المجلس، وممثل عن نقابة الصحفيين، وممثل عن نقابة الإعلاميين، مشيراً إلى أن اللجنة ستستعين بمن تراه من خارجها، كما تعقد اللجنة اجتماعها بشكل أسبوعي.

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