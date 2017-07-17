قرد يقطع الكهرباء عن مدينة في زامبيا

لوساكا - (أ ش أ):

ذكرت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا، الإثنين، أن قردًا من فصيلة "البابون" تسبب في إغراق مدينة سياحية في ظلام دامس بعد عبثه بمحول في محطة للماء والكهرباء.

وتبلغ قدرة محطة الكهرباء في مدينة لفنجستون 108 ميجاوات، وهي مركز للسياح الذين يزورون شلالات فكتوريا القريبة منها.

وأوضحت شركة زيسكو المالكة للمحطة ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية ـ أن القرد عطل أحد محولات الكهرباء عالية القدرة، ما أدى إلى قطع التيار عن نحو 40 ألف عميل لمدة خمس ساعات.

من جهته، قال هنري كاباتا المتحدث باسم الشركة: "أصيب القرد بصدمة كهربائية وسلم إلى مسؤولي الحياة البرية لعلاجه، ومن حسن حظ هذا القرد أنه مازال حيا".

وفي حادثة مشابهة العام الماضي، تسبب قرد في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى كينيا كلها.