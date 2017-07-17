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الصين تكشف عن إجراء مناورات بالذخيرة الحية في التبت

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مصراوي Masrawy

الصين تكشف عن إجراء مناورات بالذخيرة الحية في التبت

09:04 م الإثنين 17 يوليو 2017

الصين تكشف عن إجراء مناورات بالذخيرة الحية في التبت

مناورات عسكريه

بكين - (أ ش أ):

أعلن جيش التحرير الشعبى الصينى أنه قام بإجراء مناورات بالذخيرة الحية خلال الشهر الجاري فى منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين، لكنه لم يحدد - في بيان رسمى أصدره، الإثنين - الموعد الذي أجريت فيه المناورات.

وأشار البيان إلى أن التدريبات هدفت إلى اختبار قدرات القوات علي إجراء هجوم جماعي على منطقة هضاب.

وأفاد تليفزيون الصين المركزى بأن اللواء الذى أجرى المناورات التي استغرقت 11 ساعة، كان من قيادة التبت العسكرية في جيش التحرير الشعبي الصيني وأنه يعد أحد لوائين متمركزين فى المنطقة.

وذكر التقرير أن اللواء، الذي يعتبر مسئولاً عن أى مهام قتالية على خط المواجهة، كان متمركزًا منذ فترة طويلة حول الروافد الوسطى والدنيا لنهر يارلونج زانغبو الذي يقع في الجزء العلوي من نهر براهمابوترا الذي يتدفق عبر الصين والهند وبنجلاديش.

وأوضح التقرير أن التدريبات شملت التوصيل السريع للقوات وعمل الوحدات العسكرية المختلفة معا للقيام بهجمات مشتركة.

وأظهرت مقاطع - نشرها الجيش على الانترنت، اليوم - الجنود المشاركين فى التدريبات وهم يستخدمون قنابل مضادة للدبابات والصواريخ ضد المخابئ ومدافع الهاوتزر لتغطية مواقع المدفعية.

كما ظهر وحدات الرادار التي تحدد طائرات العدو والقوات وهى تستخدم المدفعية المضادة للطائرات للقضاء على الأهداف

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