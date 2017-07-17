فرنسا تطالب بالإفراج عن حقوقيين وصحفيين معتقلين في تركيا

باريس - (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، أن باريس تشعر بالقلق إزاء الاعتقالات التي طالت مؤخرًا مسؤولين أتراك بمنظمة العفو الدولية وآخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيّين.

وطالبت الخارجية الفرنسية - في بيان - بالإفراج عنهم سريعًا، ردًا على سؤال حول تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتزاع رؤوس الخونة وعما إذا كانت فرنسا قلقة من الانحراف القمعي لتركيا.

وشددت الخارجية على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لاسيما حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة باعتبارها لا غنى عنها لممارسة الديمقراطية وتشكل القاعدة الأساسية للالتزامات الأوروبية والدولية لتركيا.

وحول مساعي فرنسا لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا، اعتبرت الخارجية أن تشكيل مجموعة اتصال سيساعد على إعطاء دفعة جديدة للعملية السياسية وعلى دعم وساطة الأمم المتحدة حتى تبدأ المفاوضات السياسية بشكل فعلي.

وأكدت ضرورة العمل بفاعلية أكبر من خلال الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن والدول التي لديها نفوذ في سوريا حتى يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف.

وفي سياق آخر، أكدت الخارجية؛ ردًا على سؤال عما إذا كانت المبادرة الفرنسية للسلام في الشرق الأوسط ماتت، أن التزام فرنسا لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي ثابت، إذ تهدف إلى مساعدة ومواكبة الأطراف لاستئناف الحوار في إطار عملية سياسية.