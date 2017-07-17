قرقاش: الغرب مدرك أن الأموال القطرية تنفق على منظمات إرهابية

أبوظبي - (أ ش أ):

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن الغرب مدرك أن الكثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية.

وأضاف قرقاش - في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية - أن قطر الآن على استعداد لمناقشة قائمة المطلوبين التي تم نشرها مع الولايات المتحدة، مؤكدًا على أن أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة.

ولفت إلى أن موقف البيت الأبيض الحاسم هو بشأن ضرورة وقف قطر عن دعم وتمويل الإرهاب، قائلاً: "ضغطنا هو ما أدى لتوقيع قطر على اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الإرهاب. أرسلنا رسالة واضحة لقطر بضرورة وقف تقويض الأمن في المنطقة".

وأضاف: "الرسائل القطرية للإدارة الأمريكية أن هناك إعادة محاسبة للعديد من الأشخاص الواردة أسماءهم في قائمة الـ59 مطلوبًا"، مضيفًا أن التصعيد القطري بجلب قوات تركية غير مبرر، مطالبًا الإدارة التركية بالحياد والعقلانية.

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أن قطر لا بد أن تتعامل مع جذور المشكلة وتدرك أن علاقاتها مع دول المنطقة والسعودية أساسية، مؤكدًا على أن الأفضل أن يكون الحل خليجيًا، ونجاح الدور الكويتي مرهون بوقف التعنت القطري.