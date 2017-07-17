أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قرقاش: الغرب مدرك أن الأموال القطرية تنفق على منظمات إرهابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قرقاش: الغرب مدرك أن الأموال القطرية تنفق على منظمات إرهابية

08:25 م الإثنين 17 يوليو 2017

قرقاش: الغرب مدرك أن الأموال القطرية تنفق على منظمات إرهابية

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

أبوظبي - (أ ش أ):
قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن الغرب مدرك أن الكثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية.

وأضاف قرقاش - في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" - أن قطر الآن على استعداد لمناقشة قائمة المطلوبين التي تم نشرها مع الولايات المتحدة، مؤكدًا على أن أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة.

ولفت إلى أن موقف البيت الأبيض الحاسم هو بشأن ضرورة وقف قطر عن دعم وتمويل الإرهاب، قائلاً: "ضغطنا هو ما أدى لتوقيع قطر على اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الإرهاب. أرسلنا رسالة واضحة لقطر بضرورة وقف تقويض الأمن في المنطقة".

وأضاف: "الرسائل القطرية للإدارة الأمريكية أن هناك إعادة محاسبة للعديد من الأشخاص الواردة أسماءهم في قائمة الـ59 مطلوبًا"، مضيفًا أن التصعيد القطري بجلب قوات تركية غير مبرر، مطالبًا الإدارة التركية بالحياد والعقلانية.

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أن قطر لا بد أن تتعامل مع جذور المشكلة وتدرك أن علاقاتها مع دول المنطقة والسعودية أساسية، مؤكدًا على أن الأفضل أن يكون الحل خليجيًا، ونجاح الدور الكويتي مرهون بوقف التعنت القطري.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الصينية: نعارض مقترح تبادل الزيارات بين سفن البحرية الأمريكية

    أخبار

  • قوات سوريا الديموقراطية تحقق تقدمًا جديدًا في الرقة

    أخبار

  • تركيا تدشن لجنة للتحقيق في إقالة عشرات الآلاف منذ الانقلاب

    أخبار

  • لافروف: استيلاء أمريكا على الممتلكات الروسية "سرقة في وضح النهار"

    أخبار

إعلان

656e4da8ee.jpg
c60f46bca4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​