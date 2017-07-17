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وزير التعليم ​يوجه بتحسين مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية

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وزير التعليم ​يوجه بتحسين مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية

08:29 م الإثنين 17 يوليو 2017

وزير التعليم ​يوجه بتحسين مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية

وزير التعليم طارق شوقي

كتبت-ياسمين محمد:

عقدت الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى "الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية" بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الإدارة العامة للقرائية، وهيئة انقاذ الطفولة، ورشة عمل لمراجعة دليل تحسين مهارات القراءة والكتابة للأطفال فى حالات الطوارئ الذى تم إعداده من قبل هيئة انقاذ الطفولة.

ووفقا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بتحسين مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال تنفيذ برنامج القرائية.

حضر الورشة: رندا حلاوة رئيس الادارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والدكتورة هناء قاسم مدير عام القرائية، والدكتور عبد الستار شعبان مدير عام المشاركة المجتمعية، وياسمين عادل مديرة مشروع التعليم الخاص بالوافدين بهيئة انقاذ الطفولة، ومديري القرائية بإدارات: وسط القاهرة، والبساتين، ودار السلام، وشرق مدينة نص.

وقالت رندا حلاوة، إنه تم خلال الورشة الانتهاء من مراجعة الدليل، ودمجه بدليل القرائية الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدًا لاعتماده من الأكاديمية المهنية للمُعلمين؛ لتدريب مُعلمى المرحلة الابتدائية على الأساليب الحديثة لتنمية مهارات القرائية لدى التلاميذ.

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