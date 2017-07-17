المنيا تفتتح معرضًا للسلع الغذائية

المنيا - مصراوي:

افتتح محافظ المنيا، عصام البديوي، يرافقه مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف، معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، في استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل.

حضر الافتتاح اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي الغرفة التجارية ومباحث التموين.

نُظم المعرض تحت رعاية الغرفة التجارية بالمحافظة، وبالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين في المنيا، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المنياوية، وتوفير احتياجاتهم ومحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار، ويستمر المعرض لمدة شهر.

أشاد المحافظ، خلال تفقده أقسام المعرض، بجودة السلع والمواد الغذائية المعروضة، والتي تقدم للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى المعارض الدائمة والموسمية التي تنظمها المحافظة بمختلف المراكز والأحياء للتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم، من المنتجات الغذائية واللحوم.

من جانبه، أوضح هشام طلعت عزام، مسؤول الغرفة التجارية بالمنيا والمشرف على المعرض، أن المعرض يضم 32 عارضًا تجاريًا من الشركات والمصانع التي تقدم منتجات ذات جودة عالية، وبأسعار تنافسية حقيقية مخفضة مقارنة بالسوق المحلي.

وأشار إلى أن المعرض يضم السلع التموينية والمواد الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة، والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تباع بأسعار تنافسية وفي متناول الأسر. ​