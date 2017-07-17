صور| أهالي «العمار» بالقليوبية يشكون ضعف التيار.. والكهرباء: «سنشكل لجنة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعاني أهالي قرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية من ضعف قدرة التيار الكهربائي الواصل إلى بيوتهم، ما تسبب في احتراق عدد من الأجهزة المنزلية، وتعطل عدد آخر منها، ليضطر المواطنون إلى شراء محولات صغيرة، لرفع قدرة التيار.

وقال سامي السيد شلبي، مدرس لغة فرنسية، إن عددا كبيرا من الأجهزة المنزلية لديه، تعرضت للتلف بسبب ضعف التيار الكهربي، الذي يصل في بعض الأحيان إلى 110 و100 فولت، وفقا لنتائج قراءة "قياس التيار الكهربائي".

وأضاف شلبي، لـ"التحرير"، "تقدمنا بالعديد من الشكاوى لمسئولي قطاع كهرباء القليوبية، لتزويد القرية ببعض المحولات الكهربائية، وخصوصا منطقة محول الجمعية الزراعية لكن دون جدوى".

وأوضح رفعت عواد، تاجر فاكهة، أن كثيرا من المواطنين في قرية العمار اضطروا إلى شراء محولات صغيرة "استبليزر"، لرفع التيار الكهربائي، من أجل تشغيل الثلاجات التي تعطلت بسبب ضعف التيار، منوهًا بأن هذه المشكلة أثرت على طلبة المدارس خصوصا في أيام الامتحانات.

شاهد أيضا

أما كمال فايز، عامل مسجد، أكد أن كل مكبرات الصوت والمراوح الموجودة في عدد من المساجد تعطلت, بسبب ضعف التيار الكهربي، مشيرا إلى أنهم تقدموا بشكاوى كثيرة للمسؤلين لحل تلك المشكلة ولم يحدث جديد حتى الآن.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم أبو اليزيد رئيس قطاع كهرباء القليوبية، إنه سيتم تشكيل لجنة، لمعاينة وفحص محولات العمار لإعداد تقرير فني بقدرات أحمالها والزيادات التي تم ربطها عليها وخصوصا محول منطقة الجمعية الزراعية، تمهيدا لتزويدها بمحول كهربائي بقدرة أكبر.

وأوضح أبو اليزيد لـ"التحرير"، أن هناك خطا جديدا سوف يغذي منطقة العمار لتحسين أداء الكهرباء بها.