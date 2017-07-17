صور| محافظ المنيا يفتتح معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

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افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، يرافقه اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير الأمن، اليوم الإثنين، معرضًا للسلع الغذائية لمحاربة الغلاء وبيع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، والمقام باستراحة المحافظة القديمة علي كورنيش النيل، بحضور اللواء نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلي الغرفة التجارية ومباحث التموين.

المعرض تم تنظيمه تحت رعاية الغرفة التجارية بالمحافظة وبالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين بالمنيا، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المنياوية و توفير احتياجاتهم ومحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار ، ويستمر المعرض لمدة شهر.

وأشاد المحافظ، خلال تفقده لأقسام المعرض، بجودة السلع والمواد الغذائية المعروضة، والتي تقدم للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى المعارض الدائمة والموسمية التي تنظمها المحافظة بمختلف المراكز والأحياء للتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم، من المنتجات الغذائية واللحوم.

وشدد المحافظ، على أن أي تلاعب في الأسعار سيواجه بمنتهى الشدة والحزم من خلال عمل المحاضر اللازمة، للتأكد من البيع بالسعر المقرر، ووضوح قيمة السلعة لضمان عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

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من جانبه، أوضح هشام طلعت عزام، مسئول الغرفة التجارية بالمنيا والمشرف علي المعرض أن المعرض يضم عدد 32 عارضا تجاريا من الشركات، والمصانع التى تقدم منتجات ذات جودة عالية، وبأسعار تنافسية حقيقية مخفضة مقارنة بالسوق المحلى.

وأشار إلى أن المعرض يضم السلع التموينية والمواد الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة، والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التى تباع بأسعار تنافسية وفى متناول الأسر.