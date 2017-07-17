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نائبة بـ«25-30» تنتقد خفض مستهدفات وزارة البترول لتوصيل الغاز للمنازل

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نائبة بـ«25-30» تنتقد خفض مستهدفات وزارة البترول لتوصيل الغاز للمنازل نائبة بـ«25-30» تنتقد خفض مستهدفات وزارة البترول لتوصيل الغاز للمنازل

التحرير

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انتقدت النائبة نادية هنرى، عضو تكتل 25-30 البرلماني، قرار وزارة البترول حول تقليل مستهدفات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل جراء ارتفاع التكلفة.

وقالت نادية هنرى إن يجب أن يكون لديها رؤية في التوسع لتوصيل الغاز الطبيعي، بدلاً من استخدام أنابيب البوتاجاز، لا العكس، مضيفة أن الحكومة تعمل وكأنها ملتقي وزارات وليست حكومة تعمل معًا للأسف.

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وأشارت إلى أن وزارة البترول قررت خفض عدد المنازل المستهدفة بتوصيل الغاز الطبيعي إليها لنحو 600 ألف وحدة خلال العام الحالي، بدلاً من نحو مليون وحدة، نظراً لزيادة التكلفة.

وتابعت: «لا يجب أن يتحمل المواطنين أزمة ارتفاع التكلفة بحرمانهم من وصول الغاز الطبيعى لمنازلهم، خاصة أن الوزارة رفعت بالفعل تعريفة الغاز الطبيعى على المنازل، والحكومة ملزمة بتوفير مصادر دخل لإتمام خطة الغاز الطبيعى».
ولفت إلي أن الوزارة كانت تستهدف في البداية توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه، وخصصت وزارة المالية نحو 1.2 مليار جنيه من موازنة العام المالي الجاري؛ لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل».

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التحرير

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