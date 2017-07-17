أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

برلماني: الحوادث الفردية الأخيرة نقلة نوعية فى العمليات الإرهابية

Google+ Print
برلماني: الحوادث الفردية الأخيرة نقلة نوعية فى العمليات الإرهابية برلماني: الحوادث الفردية الأخيرة نقلة نوعية فى العمليات الإرهابية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

​وصف النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط ، الحوادث الإرهابية الأخيرة بأنها نقلة نوعية فى العمليات الإرهابية، قائلاًَ: «أصبحنا نشاهد العمليات الفردية، وهو حادث الغردقة الذى استهدف السياح الأجانب، والذي يهدف إلى ضرب السياحة المصرية، وتشريد آلاف العاملين فى هذا المجال، وحادث كنيسة القديسين بالإسكندرية لضرب الوحدة الوطنية».

وأوضح البدرى، أن هناك تطورا نوعيا خطيرا، وأجهزة مخابرات دولية تخطط وتدبر وتمول وتدرب على تلك العمليات، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فى مواجهة تلك العمليات ووضع خطط إستراتيجية جديدة.

شاهد أيضا

وأضاف، أن الضربات الأمنية الموجعة والاستباقية للإرهاب على أرض سيناء المصرية جعلتهم يخرجون إلى المحافظات الأخرى ، وهو ما حدث بالفعل فى الجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، من أجل تشتيت الأمن وإرهاقه، وبالتالي يجب تفعيل المحاكمات العسكرية لهؤلاء المجرمين، مشيراً إلي أنه بعد خروج الدواعش من العراق وسوريا أصبحت هدفاً رئيسياً لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني