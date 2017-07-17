برلماني: الحوادث الفردية الأخيرة نقلة نوعية فى العمليات الإرهابية

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​وصف النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط ، الحوادث الإرهابية الأخيرة بأنها نقلة نوعية فى العمليات الإرهابية، قائلاًَ: «أصبحنا نشاهد العمليات الفردية، وهو حادث الغردقة الذى استهدف السياح الأجانب، والذي يهدف إلى ضرب السياحة المصرية، وتشريد آلاف العاملين فى هذا المجال، وحادث كنيسة القديسين بالإسكندرية لضرب الوحدة الوطنية».

وأوضح البدرى، أن هناك تطورا نوعيا خطيرا، وأجهزة مخابرات دولية تخطط وتدبر وتمول وتدرب على تلك العمليات، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فى مواجهة تلك العمليات ووضع خطط إستراتيجية جديدة.

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وأضاف، أن الضربات الأمنية الموجعة والاستباقية للإرهاب على أرض سيناء المصرية جعلتهم يخرجون إلى المحافظات الأخرى ، وهو ما حدث بالفعل فى الجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، من أجل تشتيت الأمن وإرهاقه، وبالتالي يجب تفعيل المحاكمات العسكرية لهؤلاء المجرمين، مشيراً إلي أنه بعد خروج الدواعش من العراق وسوريا أصبحت مصر هدفاً رئيسياً لهم.