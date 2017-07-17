بالصور - توافد عشرات المواطنين على عزاء قتيل جزيرة الوراق

وزير التنمية المحلية: سأراجع كل مليم من نصيب سوهاج والصعيد في قرض

كتب - محمد زكريا:

تصوير - علاء أحمد:

توافد عشرات المواطنين، صوب مسجد الأمين الذي يتوسط جزيرة الوراق، لتقديم واجب العزاء في "سيد طفشان" المعروف إعلامياً بـ "قتيل الوراق".

وشهدت الجزيرة، صباح أمس الأحد، اشتباكات بين الشرطة والأهالي، بسبب حملات الإزالة التي كانت تنوى قوات الأمن تنفيذها داخل الجزيرة.

وقالت وزارة الداخلية، إن حملة مكبرة شاركت فيها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، صباح اليوم الأحد، ما أدى لاعتراض بعض الأهالي وقيامهم بالتجمهر والاعتراض على تنفيذ قرارات الإزالة.

أضافت الداخلية في بيان رسمي لها، حصل مصراوي على نسخة منه، أن الأهالي قاموا بالتعدي على القوات بإطلاق الأعيرة الخرطوش والحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 31 شرطياً (8 ضباط، و11 فرد، و12 مجند) بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين في حادث تأمين إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل، محافظة الجيزة.

ونظرًا لتوافد عدد كبير من المواطنين إلى سرادق عزاء "سيد طفشان"، تم إعداد الساحة الخارجية الملاصقة للمسجد لاستقبال المعزيين.