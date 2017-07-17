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نتنياهو يزور كاتدرائية "نوتردام" قبل مغادرة فرنسا

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مصراوي Masrawy

نتنياهو يزور كاتدرائية "نوتردام" قبل مغادرة فرنسا

08:08 م الإثنين 17 يوليه 2017

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

باريس - (أ ف ب):
أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارته إلى فرنسا، الإثنين، بزيارة خاصة إلى كاتدرائية نوتردام في باريس، حيث توقف أمام اللوحة الموضوعة تخليدًا لذكرى الكاردينال لوستيجييه، اليهودي الذي أصبح رئيس أساقفة باريس، كما أعلن مسؤولون في الكاتدرائية.

وهذه أول مرة يزور نتانياهو كاتدرائية نوتردام، المعلم التاريخي الذي يستقبل أكبر من عدد من الزائرين في أوروبا، كما قال مسؤول في الكاتدرائية لوكالة فرانس برس.

وزيارته التي شاركت فيها زوجته سارة، استمرت خمسين دقيقة ظهرًا، وفق المصدر نفسه.

وكان رئيس الإسرائيلية تمهل لدى صورة الجوقة والخزنة في الكاتدرائية.
وتوقف إمام اللوحة المخصصة للكاردينال جان-ماري لوستيجييه (1926-2007)، رئيس أساقفة باريس الذائع الصيت من 1981 الى 2005، والذي ستحيي الكنيسة في 5 أغسطس المقبل الذكرى العاشرة لوفاته.

كتب على اللوحة التكريمية لهذا الكاردينال الذي خاض غمار الحوار اليهودي المسيحي، "ولدت يهوديا. أخذت اسم جدي من ناحية الأب، آرون. أصبحت مسيحيا بالإيمان والمعمودية، وبقيت يهوديًا كما بقي الرسل".

واستقبلت نوتردام دو باري، ضيوفًا كبارًا، الأسبوع الماضي، عندما زارتها السيدتان الأوليان الأمريكية والفرنسية ميلانيا وبريجيت ماكرون.

وشارك نتانياهو، الأحد، في الاحتفال الذي أقيم في باريس في الذكرى الخامسة والسبعين لترحيل اليهود في باريس في 1942، ثم استقبله في الإليزيه الرئيس إيمانيول ماكرون.

وأشاد نتانياهو بدعوته لحضور مراسم إحياء ذكرى حملة الاعتقالات.

وبعد باريس، يصل نتانياهو، مساء الإثنين، إلى بودابست حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى المجر منذ سقوط الشيوعية في 1989.

هذا المحتوى من

AFP

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