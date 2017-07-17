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الفيضانات في الهند تقتل 76 شخصًا

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مصراوي Masrawy

الفيضانات في الهند تقتل 76 شخصًا

07:49 م الإثنين 17 يوليو 2017

الفيضانات في الهند تقتل 76 شخصًا

الفيضانات في الهند

نيوديلهي - (أ ف ب):

أعلنت السلطات الهندية، الإثنين، أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت بمقتل 76 شخصًا.

وذكرت أن ولايتي أروناشال براديش واسام في شمال شرق البلاد، كانتا الأكثر تضررًا من الفيضانات.

ففي ولاية أسام قتل 60 شخصًا وعمليات الانقاذ تتواصل منذ بدء موسم الأمطار في أبريل الماضي.

وقال رجيب براكاش باروا المسؤول عن فرق الإغاثة إن فرق الانقاذ تقدم المساعدات لآلاف الأشخاص الذين نقلوا إلى 118 مخيمًا بعد أن اجبروا على مغادرة منازلهم، مضيفًا أن خمسة أنهار كبيرة في الولاية لا تزال تعتبر مصدر خطر.

وشهدت مناطق في ولاية أروناشال براديش أسوأ فيضانات منذ سنين طويلة بعد أن تساقطت أمطار موسمية غزيرة بشكل متواصل لأكثر من أسبوع.

وقتل خمسة أشخاص، الأسبوع الماضي، نتيجة السيول على مقربة من الحدود مع الصين.

وأدت الأمطار في ولاية جوجارات في الغرب إلى مقتل سبعة أشخاص وفقدان آخرين.

ودعت الفدرالية الجيش إلى المشاركة في أعمال الإغاثة في المناطق الأكثر تضررًا.

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