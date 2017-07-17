نقابة الإعلاميين توقف "مذيعة الهيروين" 3 أشهر

كتبت - هاجر حسني:

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن النقابة رصدت التجاوز الذى قامت به المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج "المشاغبة" على فضائية " LTC".

وأضاف الكنيسي: "قامت المذيعة خلال إحدى الحلقات التي تتحدث فيها عن الإدمان باستخراج كيس يحمل مادة بيضاء و استنشقتها على الهواء قائلة أنا وعدت المتصل إني هشم هيروين على الهواء وديني وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي".

وأوضح نقيب الإعلاميين، إن ما فعلته المذيعة يُعد خروجاً صارخاً عن المعايير المهنية والأخلاقية.

وأكد الكنيسي في بيانه، الإثنين، أن نقابة الإعلاميين اتخذت قراراً بوقف المذيعة لمدة ثلاثة شهور ، ويتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكاً في المسئولية.

وأضاف الكنيسي أن النقابة ستتصدى بكل قوة لمثل هذه الأخطاء، لضبط المشهد الإعلامي الذي ينزلق إلى تجاوزات يدفع المجتمع المصري ثمنها غالياً.ِ