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عميد "طب أسنان" المنصورة: تطبيق برنامج "المنصورة - مانشستر" العام المقبل

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عميد "طب أسنان" المنصورة: تطبيق برنامج "المنصورة - مانشستر" العام المقبل

07:39 م الإثنين 17 يوليه 2017

كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، تفعيل برنامج (المنصورة - مانشستر) بكلية طب الأسنان خلال العام الدراسي المقبل، مضيفًا أن البرنامج يوفر للدارسين أساليب متعددة، أبرزها التعلم القائم على إدارة الحوار والتحقيق في مجموعات عمل صغيرة، إذ يبدأ بطرح أسئلة على شكل سيناريوهات بدلاً من مجرد تقديم الوقائع الثابتة أو تصوير مسار سلس إلى المعرفة.

وفيما أوضح عميد الكلية أن البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة تعليم طب الأسنان وخلق جيل جديد من الأطباء قادر على المنافسة في سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي، قال إن اختيار جامعة مانشستر جاء بعد دراسة أعدتها كلية طب أسنان المنصورة استقرت خلالها على أن الجامعة الإنجليزية في مدينة مانشستر أحد أهم الجامعات الرائدة في مجال تعليم طب الأسنان.

ووفق البرنامج، تُشارك جامعة مانشستر في الإشراف على العملية التعليمية بطب أسنان المنصورة، من حيث تطوير المقررات وأساليب التدريس، والتدريب والإشراف على أعمال الامتحانات، واستخدام أساسيات المنهج العلمي المتبع في جامعة مانشستر، مع إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع الطبيعة الإقليمية والثقافية للدارسين بجامعة المنصورة.

إلى ذلك، أشار عميد الكلية إلى أن مدة الدراسة بالبرنامج خمس سنوات دراسية بنظام السنة الكاملة، فيما تعتمد الامتحانات على الطرق الموضوعية مثل الأسئلة متعددة الإجابات (MCQ)، والمحطات المتعددة (OSCE) والأسئلة المقالية القصيرة (Short answer paper, SAP)، ولا توجد امتحانات شفهية.

يحصل الطالب في نهاية البرنامج على درجة البكالوريوس في برنامج المنصورة - مانشستر، وتمنحه جامعة المنصورة بناءً على طلب كلية طب الأسنان درجة البكالوريوس في طب الأسنان (BDS).

وعن نظام القبول والامتيازات بالبرنامج، أوضح عميد الكلية أن البرنامج يقبل الطلاب المرشحين والمحولين عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، والطلاب المحولين من الكليات المناظرة، والكليات غير المناظرة بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية، وذلك خلال مدة أقصاها ثمانية أسابيع على الأكثرمن بدء العام الدراسي.

وتعتمد أولوية القبول بالبرنامج على المجموع الكلى بالثانوية العامة والشهادات المعادلة، أما الطلاب الوافدين فيتم قبولهم وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة التعليم العالي والشروط الموضوعة لديها من خلال الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة.

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