الإسكان تنفي التعاقد مع شركات أجنبية لتخطيط "الوراق"
الإسكان تنفي التعاقد مع شركات أجنبية لتخطيط "الوراق"
07:43 م الإثنين 17 يوليه 2017
هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان
كتبت- ندى الخولي:
نفى هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تردد عن تعاقد الحكومة ممثلة في وزارته، مع شركة سنغافورية لوضع مخطط استثماري لجزيرة الوراق.
وتساءل يونس: "منذ متى تتعاقد الوزارة مع شركات أجنبية لتخطيط مدن ومواقع مصرية؟".
وحاول "مصراوي"، الاتصال باللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، للتعليق على علاقة المحافظة بالاتفاق مع الشركة السنغافورية؛ إلا أن اجتماعًا للمحافظ ونوابه، حال دون الحصول على الرد.
وتداولت مواقع إخبارية عربية، الاثنين، أنباء أدعت فيها أن "الحكومة المصرية سبق وأن تعاقدت مع شركة سنغافورية اسمها RSP لوضع مخطط استثماري كامل لجزيرة الوراق، انتهت من المخطط بالفعل في مارس 2013".
ويشار إلى أن موقع الشركة السنغافورية الإلكتروني يحتوي بالفعل، على صور لمخطط معماري متكامل للجزيرة.
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