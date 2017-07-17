بدء تسجيل رغبات الطلاب بتنسيق المرحلة الأولى بجامعة دمنهور

دمنهور - أ ش أ:

أكد رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي اليوم الإثنين ولمدة خمسة أيام حتى يوم الجمعة.

وأوضح أن ذلك يتم على المواقع الإلكترونية من خلال معامل الحاسب الآلي الخاصة بكليات الجامعة للالتحاق بكليات جامعة دمنهور والجامعات المصرية الأخرى.

وأشار رئيس جامعة دمنهور - في تصريح - إلى أن ملئ استمارة الرغبات سيكون من خلال مكتب التنسيق الموجود على البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي، أو بوابة الحكومة المصرية، لافتا إلى أنه لن يكون هناك أي تقديم ورقي، وسوف يتم إعلان نتائج التنسيق إلكترونيا من خلال نفس الموقع بعد أسبوع من غلق باب التقديم.

وأكد الدكتور عبيد أن جامعة دمنهور تسعى إلى التيسير على أبناء المحافظة، على أن تكون معامل الحاسب الآلي مفتوحة لاستقبال رغبات الطلاب على مدار اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام مرحلة التنسيق، خلال أوقات العمل الرسمية بكليات التربية والتجارة بمجمع الكليات النظرية، والعلوم والطب البيطري بمجمع الكليات العملية، مع وجود متخصصين للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بعملية التنسيق.

وأوضح أن المرحلة الأولى للتنسيق تبدأ من مجموع درجات (390 درجة كحد أدنى) للشعبة العلمية علوم بنسبة (1 ر95%)، ومجموع درجات (374 درجة كحد أدنى) للشعبة العلمية رياضة بنسبة (2 ر91%)، ومجموع درجات (326 درجة كحد أدنى) للشعبة الأدبية بنسبة (5 ر79%)، وأنه لا توجد أية اختبارات قدرات مسبقة في أي من كليات الجامعة.

وأضاف أن طلبات التحويل والتظلمات سيتم البت فيها من خلال الموقع الإلكتروني المعلن عنه، لافتا إلى أن التحويل إلى كلية غير مناظرة جغرافيا، يشترط الحصول على الحد الأدنى من درجات القبول بهذه الكلية، أما في حالة التحويل إلى كلية مناظرة فسيتم قبول التحويل بنسبة 10% من إجمالي الطلاب المقبولين بالكلية مراعاة للكثافة العددية والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومبدأ تكافؤ الفرص وطبقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وأنه سيتم طباعة بطاقات الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني المعلن عنه لتقديمه ضمن أوراق الاعتماد بالكليات.

وطالب الدكتور عبيد بضرورة الالتزام بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم الرغبات حسب شريحة كل مجموع، والالتزام بالمواعيد التي سيتم الإعلان عنها لتقليل الاغتراب والازدحام وللتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم ، مؤكدا على أن الجامعة قامت بإعداد وتجهيز المعامل بصورة مشرفة تيسيرا لعمليات التسجيل الإلكتروني وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأسرهم.​