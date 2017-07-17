إسماعيل يبحث تصدير الأسمدة والفواكه المصرية للأرجنتين مقابل اللحوم والحبوب

كتب- محمد غايات:

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدير الحكومة المصرية للمواقف الأرجنتينية الداعمة لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، نائبة رئيس الجمهورية الأرجنتيني جابرييلا ميتشيتي والتي تزور مصر حالياً لدعم علاقات التعاون بين البلدين بحضور وزراء التجارة والصناعة، والهجرة، والتموين، والزراعة من الجانب المصري، ووزير التجارة والصناعة من الجانب الأرجنتيني.

وتباحث الجانبان- خلال الاجتماع- حول سبل الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والأرجنتين من بينها إنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك يتم فيه التركيز على فرص الاستثمار المتبادل والفرص المتاحة في البلدين في عدد من المجالات مثل: الزراعة، والتعليم، والثقافة والرياضة، وإمكانيات تعظيم التبادل التجاري بينهما.

هذا فضلاً عن ترتيب عدة لقاءات ثنائية لوضع خارطة طريق لعدد من المشروعات المشتركة لتعزيز التعاون في عدد من المجالات، وبحيث يصبح دور القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية لدفع التعاون الاقتصادي، وذلك في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة في ديسمبر القادم والإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الأرجنتيني.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بنائبة الرئيس الأرجنتيني، معرباً عن تطلعه أن تسهم تلك الزيارة- التي تأتي تزامناً مع احتفال البلدين بمرور 70 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما- في دفع اطر التعاون الثنائية لأفاق جديدة تتفق وما تشهده الدولتان من تطورات اقتصادية وتنموية، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة الأرجنتينية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً مما ساهم في تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى مواصلة الجهود لإجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية واسعة النطاق بما يضمن التطوير المستمر لمناخ الاعمال لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات والتوسع في عرض فرص الاستثمار المتاحة في المشروعات القومية الضخمة الجاري اقامتها بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة انحاء الجمهورية.

وقد تناول اللقاء إمكانية تصدير الأسمدة المصرية إلى الارجنتين في ضوء خطة الحكومة الأرجنتينية مضاعفة الرقعة الزراعية، فضلاً عن تصدير بعض الفواكه المصرية إلى الأرجنتين واستيراد اللحوم والحبوب في المقابل.

في ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لإنهاء الاجراءات القانونية اللازمة المتبقية لتدخل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوسور حيز النفاذ، بما يُسهم فى دفع حركة التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء فى الميركوسور خاصة فى مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.