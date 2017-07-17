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قناة LTC عن وقف "مذيعة الهيروين": لم نتسلم قرارًا رسميًا

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مصراوي Masrawy

قناة LTC عن وقف "مذيعة الهيروين": لم نتسلم قرارًا رسميًا

07:29 م الإثنين 17 يوليو 2017

المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج المشاغب

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت نيفين النمر، مديرة الإعداد بقناة LTC، إن القناة لم تتسلم قرارًا رسميًا بوقف المذيعة شيماء جمال، مقدمة برنامج المشاغب رسميًا، ولذلك لم يتم تنفيذه.

واتخذت نقابة الإعلاميين، قراراً بوقف المذيعة "شيماء" لمدة ثلاثة شهور. وأكدت أنه يتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكاً في المسئولية.

وأضافت نيفين، في تصريح خاص لـ" مصراوي"، أن إدارة القناة تجتمع الآن لبحث الموقف النهائي تجاه قرار نقابة الإعلاميين والرد عليه، مضيفة أن البرنامج أسبوعي ولذلك لن يكون القرار متسرع - وفق قولها.

وقال حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين إن النقابة رصدت التجاوز الذي قامت به المذيعة شيماء جمال، مقدمة برنامج "المشاغبة" على فضائية " LTC "، حيث استخرجت خلال إحدى الحلقات التي تتحدث فيها عن الإدمان، كيس يحمل مادة بيضاء و استنشقتها على الهواء قائلة: "أنا وعدت المتصل إني هشم هيروين على الهواء وأديني وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي"، ما يُعد خروجاً صارخاً عن المعايير المهنية و الأخلاقية.

وأكد الكنيسي، في بيان له الاثنين، أن النقابة ستتصدى بكل قوة لمثل هذه الأخطاء، لضبط المشهد الإعلامي الذي ينزلق إلى تجاوزات يدفع المجتمع المصري ثمنها غالياً.​

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مصراوي Masrawy

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