رفع القمامة والإشغالات بمنطقة العكرشة في الخانكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة وحل مشاكل أهالي منطقة العكرشة بالخانكة، وذلك بالتعاون مع لجنة مشكلة من الكهرباء، وشركة المياه والصرف الصحي، والطب الوقائي، والصحة، والإسعاف، والقوى العاملة، والبيئة، والحماية المدنية، لتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.

ورفعت اللجنة المشكّلة كفاءة الوحدة الصحية، واستكملت كافة المطالب بها من أدوية، بالإضافة إلى تجهيز عربة إسعاف بالأطقم الكاملة في مقر الوحدة.

كما قامت اللجنة، بعمل حملة تطهير على مصرف العكرشة بواسطة رجال الطب الوقائي، بالإضافة إلى المرور على المصانع ومراجعة الاشتراطات البيئية والأمن الصناعي.

وجرى توصيل محولات الكهرباء لمحطة الرفع والمعالجة للصرف الصحي ومحطة المياه، بالإضافة إلى رفع التراكمات، والإشغالات من الطرق العامة والرئيسية.