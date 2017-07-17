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الخارجية الصينية: نعارض مقترح تبادل الزيارات بين سفن البحرية الأمريكية والتايوانية

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مصراوي Masrawy

الخارجية الصينية: نعارض مقترح تبادل الزيارات بين سفن البحرية الأمريكية والتايوانية

07:10 م الإثنين 17 يوليو 2017

الخارجية الصينية: نعارض مقترح تبادل الزيارات بين سفن البحرية الأمريكية والتايوانية

الخارجية الصينية

بكين - (أ ش أ):
أعلنت الصين، الإثنين، أنها احتجت رسميًا لدي الولايات المتحدة بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي، الجمعة الماضية، ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 والتي تتضمن اقتراحًا يدرس إمكانية تبادل الزيارات بين القوات البحرية وسفن البحرية في الولايات المتحدة وتايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج - في تصريح صحفي - إن الصين تعارض أي اتصالات رسمية وعسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، داعيا واشنطن إلى إدراك ما يحمله الاقتراح من ضرر كبير.

وحث كانج الجانب الأمريكي على تجنب محاولات إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، حتى يتفادى إلحاق الضرر بالمصالح العامة للعلاقات الصينية الأمريكية.

وقال إن الاقتراح بشأن تايوان ينتهك بشكل خطير سياسة "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، كما وصفه بانه انتهاك للشئون الداخلية للصين.

وتعتبر قضية تايوان من المسائل الشديدة الحساسية بالنسبة للصين، حيث أنها تعد تايوان جزء منشق عنها وتطالب بعودته تحت السيادة الصينية.

وبالرغم من حساسية الصين تجاه تايوان ومن تأكيدات واشنطن المتكررة على التزامها بسياسة "الصين الواحدة"، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، كانت أعلنت في أواخر الشهر الماضي أنها وافقت على بيع أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار لتايوان.

هذا المحتوى من

Asha

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