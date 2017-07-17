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محافظ البحيرة تشكل لجنة لتوفير العمالة للمزارع والشركات الزراعية

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مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة تشكل لجنة لتوفير العمالة للمزارع والشركات الزراعية

07:12 م الإثنين 17 يوليو 2017

محافظ البحيرة تشكل لجنة لتوفير العمالة للمزارع والشركات الزراعية

المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة

دمنهور - أ ش أ:
قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، تشكيل لجنة برئاستها وعضوية مسؤولي القوى العاملة ومشروع تشغيل الشباب والمرور والصندوق الاجتماعي للتنمية ورؤساء الشركات الاستثمارية الزراعية العاملة بنطاق المحافظة ، للتنسيق وتحديد حجم العمالة الثابتة والموسمية والغير منتظمة التي تجتاحها المزارع والشركات الزراعية لتوفير وسائل النقل الحضاري لاحتياجاتهم من العمال والتأكد من وصول الأجر وتوفير فرص العمل المناسبة للعاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الإثنين، بمديري مزارع ( بيكو - رجب - المغربي - بيتي - لامار)، حيث تم استعراض موقف ومصدر العمالة بتلك الشركات واحتياجاتها على مدار العام وكيفية تعاملهم مع المقاولين لتوفير العمال بالأجر المناسب وطرق نقلهم وإعاشتهم داخل تلك الشركات.

وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة العمال وتغيير منظومة انتقالهم العشوائي للحد من الطرق، مع ضرورة تنشيط فرص العمل داخل المزارع وتوفير احتياجاتها من العمالة للمواسم الزراعية المختلفة.

وأشارت المهندسة نادية إلى أنه تم الاتفاق على قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتوفير أوتوبيسات نقل مناسبة سيتم طرحها أمام الشباب للتمليك بفائدة 6 % مقطوعة وتسدد على ستين شهرًا، وتخصيصها لنقل العمال من المراكز والقرى المختلفة إلى المزارع وفقا لخطوط السير التي ستحددها إدارة المرور، على أن تقوم الشركات بحصر وإعداد قاعدة بيانات للعاملين بها للتيسير على مشروع تشغيل الشباب في متابعة أوضاعهم بشكل منتظم.​

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